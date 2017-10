O ja, we moeten het ook nog even hebben over die ene langspeler die nu al geboekstaafd staat als één van de slechtste Vlaamse films aller tijden. Wij hadden u graag gemeld dat ‘Alleen Eline’ lang niet zo erbarmelijk is als de meeste critici u willen doen geloven, maar helaas: dit is werkelijk zó verbijsterend slecht dat onze mond er letterlijk van openviel. De mise-en-scène staat op een ontstellend laag peil, en de enige activiteit van de acteurs schijnt te bestaan in het koortsachtig debiteren van de meest habbezakkerige dialogen. En voor diegenen onder u die nog een dun straaltje hoop koesteren dat ‘Alleen Eline’ zó slecht is dat-ie weer hilarisch wordt: neen dus – al konden we nog een héél klein beetje grinniken met die ene kerel die voorafgaand aan elke autorit een alcoholmeter uit z’n binnenzak trekt. Ach, laten we het van de positieve kant bekijken: de Vlaamse cinema heeft er een instant-classic bij.