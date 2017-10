Na zich lelijk te hebben mispakt aan de ‘Amazing Spider-Man’-reeks, keert regisseur Marc Webb terug naar zijn favoriete speelterrein: de bovengemiddeld intelligente romcom. Helaas: waar zijn debuut ‘(500) Days of Summer’ voorbijfladderde als een kort afgesneden zomerjurkje, betreedt zijn nieuwste, ‘The Only Living Boy in New York’, het speelterrein op Crocs. Het verhaal draait rond Thomas (Callum Turner), een aspirant-schrijvertje met de zielenpijn van een eerstejaarsstudent filosofie, en de mensen rond hem: de labiele moeder (Cynthia Nixon), de afwezige vader (Pierce Brosnan), de enigmatische raadgever-buurman (Jeff Bridges) en vooral pa’s maîtresse (Kate Beckinsale), voor wie Thomas het stevig te pakken krijgt. Wat volgt is een soort mank lopende kruising tussen ‘Stranger Than Fiction’ en ‘Manhattan’ van Woody Allen. Ironisch: voor een film die zich graag literair laat gelden (hoor die Ezra Pound-referenties zoeven!), is het scenario een pretentieus, leeghoofdig vodje waar Woody in zijn hoogdagen nog niet eens zijn neus mee had gesnoten.