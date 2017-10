Op het filmfestival van Cannes werd de jongste film van Michael Haneke niet, zoals gebruikelijk, op trompetten en lofzangen onthaald, maar wel met een beleefd, niet bijster lang durend applausje. En dat is niet verwonderlijk, want waar ’s mans laatste twee films – ‘Das weisse Band’ en ‘Amour’ – cinematografische kopstoten waren, blijft ‘Happy End’ een beetje kabbelen. Het verhaal draait rond de gegoede familie Laurent en hun trubbels (opa wil zelfmoord plegen, zoonlief heeft een affaire en het ukje is een sociopate) in de omgeving van Calais. Daarmee snijdt Haneke veel thema’s aan – de vluchtelingencrisis en communicatie in het socialemediatijdperk, om er maar twee te noemen – maar die klitten jammer genoeg nooit helemáál samen. Bovendien valt Haneke in herhaling: wat hij hier behandelt, heeft hij al eerder én beter gedaan. Toch twee scènes voor het grote Haneke-pantheon: die waarin het prachtige personage van Jean-Louis Trintignant zijn haar laat knippen, en het cynische slotakkoord aan de rand van de zee.