‘Als je faalt, dan sta je er alleen voor. De missie is het enige wat telt!’ Ja hoor, ‘American Assassin’ is een spionnenfilm van het zuiverste water, die bovendien hard doet denken aan de Tom Clancy-thrillers met Harrison Ford uit de jaren 90. In de hoofdrol herkent u Dylan O’Brien, de jonge snaak uit ‘The Maze Runner’. Hij raakt – in een akelig actuele scène – betrokken bij een aanslag op een vakantieresort, en beslist in de nasleep om als lone wolf te infiltreren in een terroristencel. Al snel wordt hij opgepikt door de elite-eenheid van een breed grijnzende Michael Keaton, die verder met alle goeie dialogen gaat lopen. (Tijdens een martelscène: ‘IIIII like it!’) De film heeft niet half zoveel te zeggen als-ie zelf denkt, en soms steekt – net als in de Clancy-films – een vervelend sfeertje van Amerikaans haantjesmilitarisme de kop op. Maar dit is tenminste een film die ervoor gáát, en hij eindigt dan ook nog eens met een ‘Face/Off’-achtig duel op een speedboot. IIIII like it!