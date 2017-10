Dames en heren, mogen wij u voorstellen: de acteur Robert Pattinson! De kerel was door zijn vertolking van de immer geconstipeerde vampier Edward Cullen in de ‘Twilight’-films jarenlang het object van zowel ongebreidelde adoratie (hoeveel met lippenstift besmeurde Joepie-posters zouden er van hem bestaan?) als amper ingehouden hoongelach. Hij zette de remonte in met stevige performances in ‘Cosmopolis’ van David Cronenberg, ‘The Rover’ van David Michôd en ‘The Lost City of Z’ van James Gray, en nu ís hij er: op de Olympus van de acteerkunst, klaar om te verdwijnen in de donkerste, de meest complexe en de interessántste personages.