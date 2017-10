Victoria and Abdul

Eerst een halfuurtje stof van het scherm moeten blazen voor we konden zien wat zich daarop afspeelde. En dat was: een doodbraaf, historisch gekaderd verhaaltje zoals Stephen Frears er de laatste jaren (‘Philomena’, ‘The Queen’) wel meer gemaakt heeft. ‘Victoria & Abdul’ gaat over de laatste dagen van de op één na langst regerende monarch aller tijden: koningin Victoria (Dame Judi Dench), de vrouw die het victoriaanse tijdperk haar naam gaf. Ze is te dik, te oud en te verveeld om zich nog veel van haar hofhouding aan te trekken, tot ze de Indische Abdul Karim tegenkomt (Ali Fazal), een fris ogende jongeman die haar leven weer even de moeite waard maakt. En dan komt het oertraditionele, racistische bediendeleger van de Queen in opstand. Sympathieke boodschap, hoor (voor de Indiërs zijn het die gekke Britten die de cultuurbarbaren zijn!), maar na een tijdje keken wij ernaar zoals Victoria naar het zoveelste banket: met heel veel zin om ter plekke een uiltje te knappen.