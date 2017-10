Frankrijk, na WO II. Het boefje Knock (spreek uit: ‘knok’) legt zich toe op de geneeskunde en trekt naar het slaperige dorpje Saint-Maurice. Daar neemt hij de praktijk over van een oude geneesheer, alvorens het leven van de dorpelingen helemaal om te gooien. ‘Als er iets is dat ik niet kan uitstaan, dan is het wel een gezonde mens,’ roept le docteur Knock, zoals hij zich vanaf dan laat aanspreken, en hij gaat net zo lang op zoek naar ziektes en kwaaltjes tot de omzet van zijn praktijk verhonderdvoudigd is. Allemaal goed en wel, maar wat met de eed van Hippocrates? Mag een dokter wel uit zijn op winstbejag? Interessante vraag, en er valt vast een goeie, donkere film over de hebzucht van de mens uit te puren, maar ‘Knock’ is níét die film. Het is wél een Franse klucht met moppen over laxeermiddelen, waarin de personages (die postbode!) zich allemaal gedragen alsof ze op de set van ‘F.C. De Kampioenen’ staan. Docteur, een Dafalgan, alstublieft!