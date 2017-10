‘Alsof ik weer 14 jaar was, en ik keek naar een magische video die voor mijn ogen explodeerde tot iets fantastisch.’ Zo omschreef ‘Guardians of the Galaxy’-regisseur James Gunn zijn eerste kennismaking met de nieuwste telg uit de Marvel-stal. ‘Thor: Ragnarok’ is de derde film over de met het granieten lijf van Chris Hemsworth gezegende God of Thunder. En ja, hoor: dit is een ritje dat teruggrijpt naar de sf-kitsch van onnozele, van de pot gerukte jaren 80-classics als ‘Flash Gordon’ en ‘The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension’. Fun dus!