3.0 5 0

De derde film rond het duo Vincke & Verstuyft komt er zeven jaar na de vorige (‘Dossier K.’), die op zijn beurt zeven jaar achter ‘De zaak Alzheimer’ aan kwam huppelen. Wat vooral wil zeggen dat we allemaal oud worden, niet het minst Koen De Bouw en Werner De Smedt zelf, die van gladgestreken rookies zijn geëvolueerd naar mannen die op weg naar de 50 zijn en die in de groeven van hun gezicht littekens van het leven verbergen. (Misschien wijst de titel ‘Het tweede gelaat’ wel naar hun gelooide koppen?) Nu krijgen ze te maken met een seriemoordenaar en één van zijn bijna-slachtoffers, voor wie Verstuyft (dit is de film van Werner De Smedt!) het stevig te pakken krijgt. Voor de rest is dit, net als de vorige afleveringen, een degelijke policier die zich gedwee laat leiden door de wetten van de whodunit – valse aanleidingen, plot twists die je van ver ziet aankomen én gratuite seksscènes incluis. Tot in 2024?