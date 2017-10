Eentje voor de historici, de cinefielen én de nieuwsgierigen, deze door Cannes-directeur Thierry Frémaux samengestelde documentaire over de broers Lumière. Wie? Zij zijn de cinemapioniers die de eerste goed werkende filmcamera ontwikkelden en die in 1896 de toeschouwers de stuipen op het lijf joegen door in een filmpje van 30 seconden een trein in de richting van het scherm te doen denderen. (De legende wil dat het publiek dacht dat de trein de zaal ín zou rijden.)