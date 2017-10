Jammer, de prijs voor Meest Geflipte Pretentieuze Openingsshot hebben we dit jaar al uitgereikt aan het beeld van de opengesperde vagijn in ‘L’amant double’ van François Ozon. Anders was deze ‘The Killing of a Sacred Deer’, de nieuwe film van ‘The Lobster’-regisseur Yorgos Lanthimos, er wel mee gaan lopen: we zien, in een op je neus timmerende close-up, een kloppend hart tijdens een vierdubbele bypassoperatie, terwijl op de achtergrond loeihard ‘Jesus Christus schwebt am Kreuze’ uit het ‘Stabat Mater’ van Franz Schubert weerklinkt. Vanaf dat moment weet je al: dit is niet om te lachen. Wie ‘The Lobster’ – die film waarin Colin Farrell probeerde om vooral níét in een kreeft te veranderen – al een zware dobber vond: vergeleken met de ‘The Killing of a Sacred Deer’ leek dat wel een aflevering van ‘Tik tak’.

Dit is niets meer of minder dan een loodzware noodlotstragedie, waarin alweer Colin Farrell (stilaan een echte topacteur) de Ierse chirurg Steven vertolkt. De man is sinds jaar en dag getrouwd met zijn lieftallige echtgenote Nicole Kidman (hun wekelijkse sekspartij houdt in dat zij zich als in een diepe narcose achterover laat vallen, waarna hij zijn gang gaat). Met haar heeft hij twee bloedjes van kinderen, maar na zijn uren in het ziekenhuis spreekt hij ook af met de zonderlinge tienerjongen Martin (Barry Keoghan), die hij al snel voorstelt aan zijn gezin. Wie is die knaap? Waarom duikt hij te pas en te onpas op? En waarom kan Stevens zoontje plots niet meer lopen?