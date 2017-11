1.5 5 0

Kon Roman Polanski, de regisseur die al jaren in Europa toeft vanwege een verkrachtingszaak in Amerika, een slechter tijdstip hebben uitgekozen om zijn nieuwe film te droppen, nét nu de vlammen van het Harvey Weinstein-schandaal heel Hollywood in lichterlaaie zetten? Ach, als er volgende week niemand gaat kijken naar ‘D’après une histoire vraie’, dan zal het niet aan de kwalijke reputatie van de regisseur hebben gelegen, maar wél aan de schabouwelijke kwaliteit. Polanski tracht hier zijn eigen draai te geven aan Stephen Kings ‘Misery’, met een plot over een met writer’s block kampende schrijfster (Polanski’s echtgenote Emmanuelle Seigner) wier leven overhoop wordt gehaald door een opdringerige fan (Eva Green à la française), en hij probeert radeloos terug te grijpen naar de dwingende kracht van zijn psychologische thrillers ‘Repulsion’ en ‘Rosemary’s Baby’. Maar wat het oplevert, is een eindeloos traag, volkomen voorspelbaar en fantasieloos in beeld gezet vodje dat we al duizend keer hebben gezien. Polanski’s slechtste film? Het zou zomaar eens kunnen.