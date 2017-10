3.0 5 0

De schilderijen van de grote penseelveger Vincent van Gogh omzetten in een geanimeerde langspeelfilm? Grootheidswaanzin! Maar in ‘Loving Vincent’ werkt het zowaar. Men nam eerst alles op met gewone acteurs, om vervolgens meer dan honderd artiesten met echte verf de beelden te laten bekladden. Ze beschilderden meer dan 65.000 frames die, achter elkaar geplakt, een bewegend canvas vormen. Op een metersbreed cinemascherm ziet dat er fantastisch uit. Met name de eerste shots van de film, waarin we met een zwierige camerabeweging werden meegetrokken ín ‘De sterrennacht’, naar het stadje Arles, waar Vincent een groot stuk van zijn droeve leven spendeerde, ogen ongemeen indrukwekkend: als een rit op een vliegend tapijt, een magische symbiose tussen twee media. Net daarom is het des te meer een gemiste kans, want het verhaaltje dat volgt – een jongeman gaat een brief van wijlen Vincent afgeven en komt zodoende alles te weten over zijn laatste dagen – is meer een schoolse paper dan een betoverend kunstwerk. Spijtig!