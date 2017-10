3.5 5 0

Was er iemand die de wispelturige cineast Steven Soderbergh écht geloofde toen hij vier jaar geleden plechtig beloofde om nooit nog een film te maken? Natuurlijk niet: na een ommetje via de tv-serie ‘The Knick’ hangt-ie alweer als een brave baby aan de borst van Vrouwe Cinema. Zijn comebackfilm: het immens plezierige ‘Logan Lucky’, dat je met één handige slagzin kunt omschrijven als ‘Ocean’s Eleven’ (ook van hem!), maar dan met white trash hillbillies. Opper-hillbilly Channing Tatum komt op het idee om de kluis van de Charlotte Motor Speedway te beroven tijdens één van de drukste NASCAR-races van het jaar. Hij rekent daarvoor op de hulp van zijn éénarmige broer Adam Driver, de geblondeerde bommenexpert Daniel Craig en nog een stel andere yokels. Wat volgt, is een nét iets te lang aanslepende, maar wel innemende en bijwijlen hilarische klucht (wie had in Adam Driver zo’n groot komiek vermoed?) die ons na afloop vrolijk deed besluiten: welkom terug, Steven, ouwe rakker!