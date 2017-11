Er zijn zeven jaar gepasseerd sinds het nogal ongelukkig getitelde ‘Saw 3D: The Final Chapter’, maar ‘Jigsaw’ is nog altijd krek dezelfde, voor zieke geesten en folterfetisjisten bedachte cinema van weleer. Met dat verschil dat er dit keer échte regisseurs achter de camera stonden: The Spierig Brothers maakten eerder al de vampierenfilm ‘Daybreakers’ én de uitstekende sf-thriller ‘Predestination’. Niet dat daar op het scherm veel van te merken valt.