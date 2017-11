Eerst zeggen dat wij licht in shock waren door de verschijning van Val Kilmer, door keelkanker totaal onherkenbaar geworden en als inspecteur Rafto zichtbaar tussen leven en dood acterend. En de – op een boek van Jo Nesbø gebaseerde – film? Wel, de vraag ‘Wie heeft die grieten onthoofd?’ hield ons wel aan het scherm gekluisterd, maar van een topploeg die bestaat uit de maker van ‘Tinker Tailor Soldier Spy’ en de scenarist van ‘Drive’ verwacht een mens toch iets méér dan de zoveelste ordinaire flik-jaagt-op-serial-killer-film. Cameraman Dion Beebe vangt té weinig aan met de sneeuwwitte panorama’s, Fassbender slaagt er nooit in om de karikaturale contouren van zijn personage – de zoveelste drankzuchtige flik – te overstijgen, en dat ze in Oslo allemaal Oxford-Engels spreken vonden we ook maar raar. Wel leuk om ‘Popcorn’ van Hot Butter nog eens terug te horen. Wist u trouwens dat wij dat liedje kunnen naspelen door met onze handen op onze lippen te drummen?