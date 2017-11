3.0 5 0

Het huis van Zvia, het hoofdpersonage uit het Israëlische drama ‘Mountain’, staat zó dicht bij het kerkhof op de Olijfberg dat er af en toe begrafenisgangers komen aankloppen om te vragen of ze even naar het toilet mogen. Zelf zit ze gevangen in een verstikkende huwelijkstombe: haar echtgenoot, een orthodoxe scherpslijper, zit voortdurend met zijn neus in de boeken en heeft meer interesse in avondgebeden dan in stoeipartijtjes. Wanneer ze op een nacht tussen de graven een sigaretje gaat roken, leert Zvia een andere wereld kennen: een wereld waar junkies en drop-outs ronddwalen en waar hoerenlopers op de zerken liggen te rampetampen. Grafsteenseks: niet koosjer! Even hoopten we dat Zvia zich zou ontpoppen tot een liederlijke feestvogel (of liever gezegd: we wensten het haar toe), maar neen: de regisseuse houdt de sfeer mooi ingetogen. En welke van die twee werelden – het orthodoxe huwelijk of de zinnelijke kerkhofnachten – nu het meest verderfelijk is? U mag zelf het antwoord geven.