1.5 5 0

Voor wie er – al dan niet getooid met een gezichtsmasker – op zat te wachten: deze spin-off van ‘The Texas Chainsaw Massacre’ vertelt hoe Leatherface – de kettingzaagspecialist die liever jongeren dan boomstammen aan gort snijdt – aan zijn zaag én aan zijn mismaakte tronie komt. Stephen Dorff, ooit een beloftevolle acteur, mag opdraven als de sadistische sheriff die zijn duim al grinnikend in de hoofdwonde van een neergeschoten meisje duwt, en Lili Taylor maakt er het beste van als de mater familias van een stel moordende hillbilly-gedrochten. De makers van hun kant lijken er alleen maar op uit om u met allerhande walgelijke scènes zoveel mogelijk te degouteren, en één keer lukt het hen nog ook: de aanblik van die blondine die tijdens een stomende vrijpartij haar tong tussen de lippen van een rottend kadaver steekt, deed ons toch even kokhalzen. En als u ons nu even wil excuseren: wij gaan de tanden van onze dode oma flossen.