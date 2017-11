3.5 5 0

In deze animatiefilm – de succesvolste Japanse anime aller tijden! – ontdekken twee scholieren, Taki uit de metropool Tokio en Mitsuha in een plattelandsdorp in de bergen, dat ze ’s nachts met elkaar van plaats kunnen wisselen en dat de koorden van de tijd met elkaar zijn vervlochten. En als dat laatste ietwat raadselachtig klinkt, weet dan dat ook de scenaristen het lastig hebben om het hoe en waarom van die magische gedaanteverwisseling duidelijk uit te leggen. Maar zodra de plot op de rails staat, ontvouwt zich een prachtig vormgegeven film die mooi weergeeft hoe het voelt om ’s morgens wakker te worden met het gevoel dat je iets kwijt bent. Het is mooi om te zien hoe Taki en Mitsuha over de grenzen van tijd en ruimte met elkaar communiceren via sms’jes, en het moment waarop Mitsuha haar handpalm opent en Taki’s boodschap leest, is een krop-in-de-keelmoment zoals alleen een goede anime die kan bieden.