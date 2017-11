In deze op feiten gebaseerde survivalfilm raakt een snowboarder het spoor bijster in de Sierra Nevada. Tja, wie is er nu ook zo achterlijk om zich, net wanneer er een sneeuwstorm komt opzetten, buiten de piste te wagen? Waar uiteraard geen bereik is en waar geen enkele lucifer wil branden? Hoewel onze vriend (een overtuigend klappertandende Josh Hartnett) zwaar afziet, vonden we het ergens wel amusant om te zien hoe hij zijn board achtereenvolgens bezigt als spade, sluitplaat, loopstok en zelfs als wapen tegen de wolven.

Ook opmerkelijk: aten de overlevenden van dat vliegtuigongeluk in de Andes in ‘Alive’ hun dode vrienden op, dan verorbert die snowboarder een stukje vlees van zichzélf! De flashbacks naar de kindertijd en het onvermijdelijke ‘Het is nooit te laat om je leven te veranderen!’-zedenlesje vonden we er te veel aan, maar we hebben ook iets bijgeleerd: wanneer het vriest, is het géén goed idee om je kletsnatte kousen aan te houden.