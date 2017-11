Flatliners

Duffe remake van de uit 1990 daterende horrorfilm met Kiefer Sutherland en Julia Roberts, waarvan de plot toen al niet deugde. In de kern van beide films glimmert nochtans een uitdagende premisse: in een poging om eindelijk te achterhalen of er een hiernamaals bestaat, storten vijf studenten geneeskunde zich één voor één in het witte licht van een kunstmatig opgewekte bijna-doodervaring (het angsthaasje: ‘Als je niet oplet, word je van school gestuurd!’).

Om vervolgens te leren dat er met Gods Grote Plan niet te knoeien valt. Opvallend is dat de nieuwe versie met Ellen Page en Diego Luna aan precies hetzelfde euvel lijdt als de eerste film: hoeveel keer kun je iemand ‘I’m going next!’ laten uitroepen en – in een reeks scènes waar totaal geen mysterie of raadselachtigheid van uitgaat – laten flatlinen zonder dat je als kijker het gevoel krijgt dat je in een wel héél lange, saaie tunnel zonder licht aan het eind wordt gezogen?