Les Gardiennes

De nieuwe film van de maker van ‘Des hommes et des dieux’ laat u in een rustig tempo en zonder veel oplaaiend drama ondervinden hoe het er tijdens de Eerste Wereldoorlog aan toeging op het erf van een boerderij in de Bourgognestreek. Terwijl de mannen in de loopgraven een zinloze oorlog uitvechten, staan de vrouwen op het thuisfront loodzware karrenwielen op te tillen of met de sikkel in de hand de korenhalmen af te snijden. Af en toe staat er een met verlof gestuurde zoon of echtgenoot voor de deur, en zo nu en dan brengt een in het zwart geklede man droevig nieuws. De lijven plooien zich naar de mestvorken, oogsten worden binnengehaald, en intussen voel je de tandwielen van de tijd knarsen: de boerin zit een brochure van moderne maaibinders te bestuderen, de eerste tractor verschijnt, de vooruitgang doet haar intrede. Een mooi eerbetoon aan diegenen die de wereld op hun schouders torsen – de vrouwen.