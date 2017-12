Suburbicon

3.0 5 0

Na het abominabele oorlogsdrama ‘The Monuments Men’ zet regisseur George Clooney weer een stapje in de goede richting met deze op een script van de gebroeders Coen gebaseerde zwarte komedie over een huisvader (Matt Damon) die duistere plannen smeedt. De Coens zouden hier wellicht een uitzinnige komedie in de trant van ‘The Ladykillers’ hebben gemaakt, maar Clooney doet zijn eigen ding: hij houdt de dwaasheid binnen de perken, pakt hier en daar uit met een echt knap geregisseerde scène (de van onder het bed geziene worsteling!) en legt – door af en toe in te zoomen op de schokkende lotgevallen van de zwarte overburen – een bitterheid in het verhaal die de Coens nooit zouden kunnen opbrengen. En Damon is genietbaar: alleen al de manier waarop hij op een bepaald moment in z’n zetel gaat zitten, de benen kruist en ostentatief een bedrukt gezicht opzet, is een toonbeeld van meesterlijk onderkoelde satire. Een amusant filmpje van Mr. Nespresso.