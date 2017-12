0.5 5 0

Ach, waar is de tijd dat we dankzij de successen van ‘Rundskop’ en ‘The Broken Circle Breakdown’ met z’n allen stonden te toeteren dat het goed gaat met de Vlaamse cinema? De hedendaagse realiteit oogt minder fraai: terwijl de Vlaamse televisieseries steeds hogere toppen scheren, zakt de Vlaamse cinema steeds dieper weg. Na ‘Allemaal familie’, ‘Sprakeloos’, ‘Vele hemels boven de zevende’ en ‘Alleen Eline’ – indrukwekkend lijstje – zit er met ‘Bad Trip’ opnieuw een film in de zalen waarvan het niveau zo lamlendig laag ligt dat we de bioscoopzaal verlieten in een lichte staat van verbijstering.

Gags die als ijskoude stenen in het water vallen, scènes die nodeloos lang worden uitgerekt, een ontstellend gebrek aan spitante dialogen: is over dit script eigenlijk wel nagedacht? Al hebben we de helft van de dialogen niet eens begrepen: zelfs het Oostends van onze kroegbazin is begrijpelijker dan de gewestspraak van sommige acteurs uit ‘Bad Trip’. Goed gekozen titel wel.