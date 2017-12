In dit Britse kamerspel blazen onder meer Bruno Ganz, Timothy Spall en Patricia Clarkson verzamelen in het huis van Kristin Scott Thomas voor een heildronk. En de sfeer zit erin: in het begin beperken de gasten zich nog tot het uitdelen van steekjes onder water, maar het duurt niet lang of ze beginnen hoog boven de waterlijn torpedo’s naar elkaar af te vuren: ‘Sorry dat ik niet klink op jullie zwangerschap, maar er worden elke dag baby’s geboren. In zulke grote hoeveelheden zelfs dat ze de planeet bedreigen.’ En terwijl de vol-au-vent dreigt aan te branden wordt er verder in de meest sarcastische bewoordingen gehakt gemaakt van de Britse gezondsheidszorg, het westerse establishment en de alternatieve geneeskunde. Het is smullen van de vertolkingen, maar in de tweede helft moet het verbale vuurwerk wijken voor een resem vergezochte onthullingen en een clou die zo flauw is dat je gerust van een domper op de feestvreugde kunt spreken.