Die Götttliche Ordnung

3.0 5 0

1971: terwijl de vrouwen in de rest van de wereld hun bh’s stonden te verbranden, beschikten de Zwitserse dames niet eens over stemrecht. Een droevig feit dat ons evenwel niet verraste: Zwitserland, zo weten we van Harry Lime in ‘The Third Man’, is nu eenmaal dat ietwat slaperige land dat de mensheid de afgelopen vijfhonderd jaar slechts één nuttig ding heeft geschonken: de koekoeksklok. In de gezellige traditie van Britse working class-komedietjes als ‘The Full Monty’ en ‘Brassed Off’ volgt ‘Die göttliche Ordnung’ enkele vrouwen die tegen de heersende opvattingen (‘Vrouwenstemrecht? Staat toch niet in de bijbel?’) in opstand komen. Hoogtepunt is de vaginaworkshop van de Yoni Power-goeroe Inga, die aan de verzamelde vrouwen handspiegeltjes uitdeelt en hen diets maakt dat vagina’s naargelang hun vorm kunnen ingedeeld worden in categorieën: de vos, de leeuw of de wolf. Als uitsmijter hadden we een grensoverschrijdende flauwe grap over een dierentuin in gedachten, maar we vrezen de toorn van het vrouwendom.