‘Wonder Woman’ zoeft nog steeds rond in onze ziel, vorige week vloeide de magie van ‘Wonderstruck’ de zalen binnen, straks kunt u gaan kijken naar de bovengemiddelde Woody Allen-prent ‘Wonder Wheel’ en deze week is het de beurt aan – kort en goed – ‘Wonder’: het minste wat we kunnen zeggen is dat de wonderen de bioscoopzaal nog lang niet uit zijn!