De onthullingen rond Kevin Spacey, de drastische wegwisactie van Ridley Scott, de superinvalbeurt van Christopher Plummer: rond deze film hing té veel ruis om er echt onbevangen van te kunnen genieten. Als de gijzeling ons nu eens had weten méé te slepen, ja, dán hadden we die steeds terugkerende ‘Maar hoe zou Spacey deze scène hebben gespeeld?’-gedachte misschien uit ons hoofd kunnen zetten. Maar dit klassiek in beeld gezette drama is – ondanks een puike Plummer en een steengoeie Williams – niet sterk genoeg om zich aan de geest van Spacey te ontworstelen: in de gesprekken tussen Paul Getty en diens ontvoerders zit geen spanning, de race tegen de klok om hem te bevrijden mist urgentie, in die nachtelijke achtervolging zit geen suspense, en de hele plot valt wat dunnetjes uit. Eerlijk? We zouden graag eens de verboden versie met Spacey aanschouwen.