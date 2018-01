Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

4.0 5 0

De eerste topper van 2018! Mildred (de sublieme McDormand), een huisvrouw die zo haar eigen manier heeft om het onderzoek naar de moord op haar dochter een nieuwe impuls te geven, is een prachtig hoofdpersonage (de monoloog waarmee ze afrekent met de katholieke kerk is er eentje om in te lijsten), maar in Ebbing lopen nog meer onvergetelijke figuren rond. Zoals sheriff Willoughby (Harrelson) en Dixon (Rockwell), de racistische maar eigenlijk toch niet zó slechte hulpsheriff. Soms zie je de slagschaduwen van de gebroeders Coen over het scherm hangen: de score is van hun huiscomponist Carter Burwell, McDormand is de wederhelft van Joel en het curieuze slotakkoord doet denken aan de poëzie van ‘No Country for Old Men’ en ‘A Serious Man’. Alsof de Coens hun melancholische muzen even aan regisseur McDonagh hebben uitgeleend, die hen vervolgens met oneindig veel liefde aan zijn eigen hart heeft gedrukt.