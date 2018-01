3.5 5 0

Een diep in de bossen wonende oude man die, om redenen die pas laat worden onthuld, liever niet onder de mensen verkeert, biedt onderdak aan een jongeman die een moord heeft begaan. Klinkt als de pitch van een thriller, maar neen: met Kristof Hoornaert is er een cineast opgestaan die de hang naar conventionele actie verwerpt, en in plaats daarvan met een cinematografische geloofsijver die doet denken aan de films van Ingmar Bergman de ziel van de mens exploreert. Dit is nu echt eens zo’n film waarvoor een mens zich moet durven open te stellen, zoals je je geest af en toe eens moet kunnen openen voor een sonate van Schubert. Niet iedereen zal de drukkende stiltes en de strenge beeldcomposities kunnen waarderen, maar op ons hadden ze een enorme uitwerking. Dit is het soort eigenzinnige Vlaamse cinema waarover Jan Verheyen zegt dat hij nooit uitgebracht zou mogen worden, maar die wij tot onze laatste snik zullen blijven verdedigen.