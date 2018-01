Deze jongen had het genoegen om deze musical enkele weken geleden in een bioscoopzaal in Los Angeles te mogen aanschouwen, in het gezelschap van enkele honderden vraatzuchtige Amerikanen die zich twee uur lang luid smakkend zaten vol te proppen met megadozen junkfood (zelf hielden we het bij een eenvoudige hot dog & nacho’s-combo). Opvallend: in het midden van de vertoning marcheerden enkele jongeren (eentje droeg een T-shirt van Metallica) hoofdschuddend de zaal uit, maar de mensen die bleven zitten, gaven ‘The Greatest Showman’ op het einde een warm applaus.

En dat zegt het eigenlijk allemaal: sommigen onder u zullen het van deze film op hun heupen krijgen, maar wie een zwak heeft voor ouderwetse musicals waarin de hoofdpersonages het zelfs in hun wanhopigste ogenblikken op een oorverdovend luid zingen zetten, zal de tijd van z’n leven hebben. En toegegeven: zelfs uw dienaar raakte – ondanks de plaatsvervangende schaamte die we voelden bij ietwat simplistische lyrics als ‘Every night I lie in bed/ the brightest colors fill my head!’ – op den duur vertederd door de formidabele inzet van de voor de gelegenheid in rode livrei gehulde Hugh Jackman. Hij vertolkt P.T. Barnum, de roemruchte circusdirecteur die in de negentiende eeuw in New York City furore maakte met een rariteitenkabinet vol archetypische freaks, onder wie een dwerg, een reus en een vrouw met een baard.