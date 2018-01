The incredible shrinking Damon.

3.0 5 0

Is Alexander Payne (‘Sideways’) de inspiratie voor ‘Downsizing’ gaan halen bij de stripreeks ‘De Mini-mensjes’? Geen idee, maar Matt Damon vertolkt hier een man die zich laat verkleinen tot 12,4 centimeter en in een soort luxueus Madurodam gaat wonen (het milieu vaart er wel bij: het stadsafval van het hele jaar past in één vuilniszak).

Voor Payne vormt het downsizing-idee evenwel niet het vertrekpunt van een weergaloos avontuur – we hadden Damon nochtans graag eens op de rug van een pekinees zien rijden – maar van een sociale satire waarin de cineast enkele nijpende wereldproblemen aankaart, zoals het smelten van de ijskappen en de ongelijkheid in de samenleving. Wanneer een Vietnamese vluchtelinge ten tonele verschijnt, begint het toontje een beetje prekerig te worden. Maar het is genieten geblazen van de eerste helft, waarin Payne u met de juiste mix tussen ernst en humor uitlegt hoe de ‘cellulaire reductie’ precies werkt. De Mini-mensjes De Vries, Appelaar en Strooker knikken goedkeurend.