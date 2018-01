3.0 5 0

Een moeder – groen geverfde haren, tattoos, piercings – ligt te roken op bed. Enkele kinderen houden een spuugwedstrijd. Wie goed kijkt, ziet aan de vuilniscontainer een opgedroogde plas bloed, alsof iemand er ooit een lijk in heeft gedumpt. Welkom in de harde wereld van ‘The Florida Project’, een drama dat zich bijna helemaal afspeelt in een groot, afbladderend motel in de armoedige periferie van Disney World. De bewoners – alleenstaande moeders, steuntrekkers, dealers en pooiers – lijken ondanks het voortdurende geroep en getier een hechte gemeenschap te vormen. Dit is Amerikaanse indie-cinema op z’n waarachtigst: rauwe emoties, naturalistisch camerawerk, en met een hart dat klopt voor de drop-outs en de outcasts van de samenleving. Regisseur Sean Baker had wel wat mogen trimmen in de speelduur, maar de kinderen acteren prachtig en Willem Dafoe – erg overtuigend als de conciërge die als een vaderfiguur waakt over de motelbewoners – is beslist op weg naar een Oscarnominatie voor Beste Mannelijke Bijrol.