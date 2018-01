2.5 5 0

Toonde ‘Dunkirk’ ons de wanhopige soldaten op het strand van Duinkerke en de ratelende Messerschmitts in het zwerk, dan neemt ‘Darkest Hour’ ons mee achter de coulissen in 10 Downing Street in Londen, waar de zopas tot premier verkozen zuipschuit Winston Churchill zich staat af te vragen hoe hij zijn jongens van die bloody beach moet halen. Een praktisch onherkenbare Gary Oldman maakt er een geweldige (zij het af en toe iets te olijke) onemanshow van, maar we vragen ons vooral af of regisseur Joe Wright (‘Atonement’) uit die cruciale periode – terwijl de Duitse troepen met duizelingwekkende snelheid oprukten, moest Churchill kiezen tussen oorlog en vredesonderhandelingen met Hitler – toch geen urgentere film had kunnen halen. De schminkafdeling – Oldman moest elke dag uren in de make-upstoel zitten – heeft wel wonderen verricht. We hebben goed gekeken of we tussen Winstons huidplooien geen ritssluitingen zagen, maar neen: die enorme halskwabben zien er allemaal hartstikke echt uit.