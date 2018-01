3.5 5 0

Dit gloeiend relevante drama laat u twee uur lang op het puntje van uw stoel meeleven met enkele krantenjournalisten die – meestal in hemdsmouwen en met de sigaret tussen de lippen geperst – vechten voor hun hoogste goed: de persvrijheid. En Spielberg is in vorm: een scène waarin een journalist een telefoon vastgrijpt en aan zijn gesprekspartner vraagt of diens bron dezelfde is als die van The New York Times, is bijna net zo spannend als de kooiscène uit ‘Jaws’. Tom Hanks en Meryl Streep zijn op dreef als respectievelijk de hoofdredacteur en de eigenares van The Washington Post, maar gedragen zich met hun oneliners (‘Als wij de politici niet ter verantwoording roepen, wie dan wel?’) soms iets te nadrukkelijk als de buikspreekpoppen van Het Grote Geweten. ‘All the President’s Men’, waaraan ‘The Post’ uiteindelijk niet kan tippen, deed het zonder zulke ronkende verklaringen en liet het aan de kijker om zélf het zedenlesje uit te kienen. Voor de rest: toppertje!