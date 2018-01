3.0 5 0

Woody Allen mag dan wegens vermeende zedenfeiten zwaar onder vuur liggen, waar men de inmiddels 82-jarige cineast zeker níét van kan beschuldigen, is dat hij met ‘Wonder Wheel’ een onbehoorlijke film heeft gemaakt. Integendeel, dit is een zeer deftig, mooi gefotografeerd melodrama waarin de cineast één van zijn oudste obsessies aansnijdt: roept een mens z’n eigen tragiek over zich af, of speelt het noodlot een rol? Kate Winslet munt uit als een gefrustreerde huisvrouw die een liefdesrelatie begint met een veel jongere, door Justin Timberlake vertolkte redder. Vreemd dat Winslet bij het uitdelen van de Oscarnominaties voor beste actrice over het hoofd werd gezien. En ook de dialogen mogen er als vanouds wezen: ‘Het leven is minder grijpbaar dan we denken,’ zo horen we iemand zeggen, en ook: ‘Het hart geeft zijn eigen instructies.’ Komende uit de pen van een man die indertijd een relatie begon met zijn eigen stiefdochter, klinkt het bijna als een mea culpa.