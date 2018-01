2.5 5 0

Actieheld Liam Neeson vertolkt een pas ontslagen verzekeringsagent die tijdens zijn dagelijkse rit met de pendeltrein in een lelijk wespennest belandt. Om de 65-jarige Neeson onder een voortrazende trein te zien hangen, de voeten vegend aan de dwarsliggers: het hééft iets, al weten we niet precies wát. Ook cool: het in één take opgenomen lijf-aan-lijf-gevecht waarbij de steeds meer builen en schrammen vertonende Liam de afgebroken hals van een akoestische gitaar als zwaard bezigt. En regisseur Jaume Collet-Serra, die Neeson eerder regisseerde in ‘Non-Stop’ en ‘Run All Night’, zorgt voor nog meer visueel vuurwerk: zo presteert hij het zelfs om de camera door het gaatje te laten glijden dat de treinconducteur zopas in een vervoersbewijs heeft geprikt. De finale is één grote anticlimax, maar wie het geinig vindt om Liam met dreigende stem zinnetjes te horen declameren als ‘Als je mijn vrouw of mijn zoon iets aandoet, ik zweer je...’ mag deze trein niet missen.