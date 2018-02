Het is nu bijna drie weken geleden dat we ‘Call Me by Your Name’ hebben gezien. We hebben onze armen om de film geslagen, we hebben hem tegen onze borst geklemd en we hebben hem sindsdien niet meer losgelaten. Maar nu is de tijd gekomen om de greep ietwat te lossen en erover te vertellen. Het verhaal is van een wonderlijke eenvoud, maar de inslagkracht is groter dan die van een meteoriet.

Noord-Italië, 1983. De Amerikaanse doctoraatsstudent Oliver (Armie Hammer) brengt de zomervakantie door bij zijn archeologieprofessor (Michael Stuhlbarg), een vriendelijke man die antieke artefacten uit het Gardameer baggert. Oliver krijgt een slaapplaats in de uit eeuwenoude stenen opgetrokken villa van de professor, een schitterend oord waar altijd wel iemand op de piano zit te spelen, waar de vrouw des huizes ’s morgens koffie schenkt uit een zilveren koffiekannetje van Bialetti, en waar de keukenmeid een bel laat klingelen ten teken dat het eten klaar is. En echt, zoals die zomer van ’83 zouden alle zomers moeten zijn: ontbijten in de boomgaard, in je boxershort fietstochtjes maken door het Italiaanse natuurschoon, een apéro nemen in het koele lommer, net op tijd terug zijn voor het avondmaal in het licht van de fakkels, en daarna naar de lagune voor een nachtelijk zwempartijtje. En wat het plaatje compleet maakt, is natuurlijk het irritante geklapper van Olivers teenslippers. Het is in die sfeer van glinsterende zonnebrillen, sjirpende krekels en Italiaanse disco dat Oliver en Elio (Timothée Chalamet), de 17-jarige zoon van de professor, de liefde van hun leven beleven. Een liefde die spettert als Bengaals vuur, maar die tegelijk verborgen moet blijven.