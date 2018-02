Phantom Thread

Nooit geweten dat het verkorten van jurken of het opnemen van kledingmaten zo’n fascinerende cinema kon opleveren. Maar het is dan ook niet de eerste de beste die het meetlint hanteert: niet Dries Van Noten, maar Daniel Day-Lewis, die als modeontwerper Reynolds Woodcock boven zichzelf uitgroeit. Een zonderlinge man, die Woodcock: wanneer iemand in zijn buurt een toastbroodje zit te boteren, ervaart hij een geluidsoverlast die even fel stoort als een zaagmachine. En de liefde houdt hij het liefst op een armlengte afstand. Hoe de serveerster Alma er vervolgens in slaagt om tot op een vingerlengte te naderen, moet u beslist zelf gaan bekijken. De enige reden waarom we aan dit schitterend vertolkte en prachtig gefotografeerde liefdesdrama niet het volle pond van de vijf sterren geven, is dat de plot alles bij elkaar genomen niet helemaal op dezelfde hoogte staat als de hoofdacteur. Maar laat dat ene loshangende draadje u niet tegenhouden om deze ravissante jurk aan te trekken.

Bekijk hier de trailer: