Home Again

De kalfslapjes worden duurder, mannen en vrouwen begrijpen elkaar steeds minder goed en de nucleaire holocaust dreigt, maar Reese Witherspoon zal – net als de Marie-Louise – nooit vergaan. Ook al is ze intussen blijkbaar oud genoeg om een alleenstaande moeder van twee dochters te vertolken, Alice geheten. De liefde vertoont haar wispelturige hoofd wanneer Alice, de dochter van een beroemde filmregisseur, onderdak geeft aan drie knullen die het in Hollywood willen maken. Wat volgt, is een romantische komedie waarin alle clichés van de partij zijn. Zal het wat worden tussen Alice en die ene knul die met een sexy glimlach haar kastdeurtje vastschroeft? Komt de ex (Michael Sheen) roet in het eten gooien? Zal iedereen op tijd komen voor de schoolvoorstelling van de jongste dochter? Een sprankelende film kun je dit niet noemen, maar we noteerden wel één goeie oneliner: weet u wat het verschil is tussen mannen en vrouwen? Mannen handelen, en vrouwen maken lijstjes. Hihi.