De nieuwste episode uit het Marvel Cinematic Universe is nu al de geschiedenis ingegaan als de eerste grote zwarte superheldenfilm. De in donker spandex rondflitsende koning T’Challa (nickname Black Panther) is nochtans niet de eerste zwarte superheld: ook de kinetische halfvampier Blade (Wesley Snipes) was een Afro-Amerikaan en in sommige opzichten kun je zelfs Shaft beschouwen als een supermotherfucker. ‘Black Panther’ mag ook de geschiedenis ingaan als de saaiste Marvel-comicverfilming tot nog toe. Geen idee wat we het irritantst vonden: de stuitende geesteloosheid van de plot of die vuistdikke Afrikaanse accenten. We dachten zelfs even dat we in het vervolg op ‘Coming to America’ waren terechtgekomen en dat T’Challa zich zou ontpoppen tot het neefje van Prince Akeem (Eddie Murphy): ‘Good morning, my neighbours!’ Overigens ruikt de manier waarop de inwoners van Wakanda anno 2018 nog met speren staan te gooien, een beetje naar etnische stereotypering. Hoewel, zeg nooit zomaar speer tegen een sonisch handkanon.

