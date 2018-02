Echt origineel kun je deze misdaadfilm niet noemen: het kat-en-muisspel tussen de bikkelharde flik O’Brien (Gerald Butler) en de charismatische bankovervaller Merrimen (Pablo Schreiber) roept wel héél sterke herinneringen op aan de wisselwerking tussen Lt. Hanna (Al Pacino) en Neil McCauley (Robert De Niro) in ‘Heat’. Ook de broeierige grootstadsatmosfeer, het nooit overhaaste ritme, de lange speelduur (2u20!) én de finale shoot-out doen vermoeden dat debuterend regisseur Christian Gudegast – in een vorig leven de scenarist van ‘A Man Apart’ en ‘London Has Fallen’ – een fanboy is van Michael Mann. Maar terwijl Mann ‘Heat’ liet uitgroeien tot een epos van een welhaast Shakespeariaans kaliber, blijft ‘Den of Thieves’ steken op vermakelijk B-filmniveau. Het was lang geleden dat we nog eens een film hadden gezien waarin de dieven het hazenpad kiezen via het riool, terwijl de agenten bovengronds – ‘Maar waar zíjn ze toch?’ – in hun kruin staan te krabben.