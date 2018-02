Tot nu toe kenden wij de Franse acteur Denis Ménochet vooral van de briljante openingsscène uit Tarantino’s ‘Inglourious Basterds’: hij vertolkte monsieur LaPadite, de onfortuinlijke melkboer die langzaam maar zeker – terwijl het zweet hem steeds hoger in de schoenen komt te staan – bezwijkt onder de sinistere dreiging van kolonel Hans Landa (Christoph Waltz). In ‘Jusqu’à la Garde’ is het Ménochet van wie de dreiging uitgaat. Hij speelt Antoine, een vader die weigert zich neer te leggen bij de implosie van zijn huwelijk. De openingsscène laat u nog even geloven dat u in een rechtbankdrama bent terechtgekomen, maar regisseur Xavier Legrand laat zijn film stap voor stap veranderen in een bijna ondraaglijk spannende home invasion-film. Wij hadden in eerste instantie bewondering voor de knappe regie en de sterke vertolkingen, maar voor diegenen onder u die ervaringen hebben met losgeslagen partners, zal ‘Jusqu’à la garde’ – zo vermoeden we – een erg confronterende kijkervaring worden.