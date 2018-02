Nog niet zo lang geleden konden we in de bioscoop gaan kijken naar ‘Patriots Day’, een spannende thriller over de jacht op de terroristen die in 2013 aan de eindstreep van de Boston Marathon enkele snelkookpannen hadden laten ontploffen. ‘Stronger’ voert ons terug mee naar die eindmeet, alleen is de camera deze keer niet gericht op de flikken of de daders, maar op één van de slachtoffers, Jeff Bauman. In de eerste helft laat deze film zich nog bekijken als een realistisch drama (voor mensen zonder benen is het echt wel een probleem wanneer de wc-rol te ver van de pot hangt), maar in de tweede helft ontaardt ‘Stronger’ hoe langer hoe meer in één van die typisch Amerikaanse, op kleffe pianoklanken drijvende ‘De menselijke geest triomfeert altijd!’-verhalen. En dan kan zelfs Gyllenhaal – met karikaturaal gekromde rug en met de mond vertrokken tot een té bestudeerde streep – het zaakje niet rechttrekken.