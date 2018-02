Voor we het over ‘Breathe’ gaan hebben, eerst een omwegje via Suske en Wiske. In één van de meest dramatische scènes uit het album ‘De klankentapper’ vindt Suske na een nachtelijke zoektocht het verdwenen danseresje Nanette Lenoir terug in het bos, bewusteloos en gloeiend van de koorts. De toegesnelde dokter heeft slecht nieuws: Nanette lijdt aan polio, kinderverlamming, en zal voortaan in een ijzeren long verzorgd moeten worden. En weet u, het plaatje van Nanette in die ijzeren long – een soort stalen buis met knopjes en hendeltjes en bovenaan een spiegeltje – maakte op ons als kind een verpletterende indruk.