4.0 5 0

Een fijne verrassing, deze ‘Red Sparrow’. Neen, Jennifer Lawrence ontpopt zich in deze koudeoorlogsthriller níét tot een kinetische actieheldin à la Charlize Theron in ‘Atomic Blonde’. ‘Red Sparrow’ moet het namelijk niet hebben van de actie, maar van verraderlijke verleidingsspelletjes, puike dialogen (‘De Koude Oorlog is niet voorbij, maar is in duizend stukjes uit elkaar gevallen!’) én van een verrassend kinky atmosfeer. Om Jen – en vil ons nu alsjeblief niet levend, beste feministes – in dat kunstig uitgesneden badpakje door dat zwembad te zien struinen: OMG! Geweldige Vlaamse inbreng ook: Schoenaerts is prima als Jens manipulatieve nonkel, en de oogstrelende fotografie is van de Kempenaar Jo Willems. Sommige beelden zullen we niet snel vergeten, zoals dat bloed dat we – in een moordscène waarin sensualiteit en gore in elkaar overvloeien – op een bepaald moment op Jens roomwitte boezem zien spetteren. En dan hebben we het nog niet gehad over de huidpeller!