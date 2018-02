Welkom in het zigeunergetto van Calabria, waar zelfs de ukken roken als Turken en vloeken als ketters: ‘Ik pis in je bek!’ En ja, de Roma stelen als de raven, maar wat moet je anders wanneer je honger lijdt en in een huisje op een vuilnisbelt woont? Wanneer zijn oudere broer achter de tralies verdwijnt, neemt de veertienjarige Pio diens handeltje in gestolen auto’s over. Grappig: zoals Adamo (Matteo Simoni) en z’n maats hun pas verworven patserstatus gaan vieren met jetski’s op zee, zo gaat Pio met z’n brommertje rondjes draaien op de vuilnisbelt. De tweede helft is minder: de film behoudt wel een gevoel van waarachtigheid (de regisseur werkte niet met acteurs maar met échte zigeuners), maar tegelijk voel je hoe de plot zich begint te buigen naar de wetten van het drama (Dilemma! Catharsis!). Niettemin: als de Dardennes het scenario van ‘Patser’ zouden hebben verfilmd, dan zou het resultaat er misschien hebben uitgezien als ‘A Ciambra’.