Een onvergetelijk beeld uit onze kindertijd: ons moeder en ons poatjen naast elkaar in de sofa, de ogen gesloten, de handen in elkaar verstrengeld en met een hemelse glimlach luisterend naar ‘Casta Diva’, de beroemde aria uit de opera ‘Norma’ van Bellini, gezongen door Maria Callas. Ziedaar de mysterieuze kracht, ziedaar de wonderbaarlijke magie van de grootste operazangeres van de 20ste eeuw. Die magie is ook goed voelbaar in de mooie documentaire die Tom Volf over haar leven maakte. Volf hanteerde dezelfde aanpak als Asif Kapadia, de regisseur van ‘Senna’ en ‘Amy’: hij laat geen kenners aan het woord, maar reconstrueert haar soms trieste leven uitsluitend aan de hand van archiefbeelden. En daar zit werkelijk schitterend materiaal tussen, zoals een verloren gewaand interview door David Frost, of een hilarische opname van La Callas die in de arena van een circus geheel onverwachts wordt opgeschept door een baby-olifant. Een documentaire die, net als Callas, de hoge noten haalt.