Lyndon B. Johnson is hot in Hollywood: Bryan Cranston vertolkte hem in de televisiefilm ‘All the Way’, en in ‘LBJ’ is de eer voor Woody Harrelson. Opvallend is dat LBJ tot op zekere hoogte wordt gerehabiliteerd. Stond de man tot nu toe vooral bekend als de president die de Vietnamoorlog liet escaleren, dan wordt hij in ‘All the Way’ en ‘LBJ’ afgeschilderd als de politicus die de historische Civil Rights Act heeft ondertekend, een wet die onder meer een einde maakte aan de rassensegregatie op scholen – voor de zwarte gemeenschap was dat een nog grotere mijlpaal dan de release van de Marvel-film ‘Black Panther’. Heel interessant, maar wij hadden moeite om in het verhaal te raken. De hoofdreden is dat de makers nét iets te veel wassen prothesen en rubberen halskwabben aan Woody hebben bevestigd, met als grappig neveneffect dat de hoofdacteur in sommige scènes meer lijkt op Wim de Bie dan op LBJ.