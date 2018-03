La ch’tite famille

Neen, het betreft hier géén vervolg op ‘Bienvenue chez les Ch’tis’, Dany Boons immens succesvolle komedie over een ambtenaar uit de Provence die naar het noorden wordt gestuurd en terechtkomt in een streek waar de bewoners een even onverstaanbaar als geweldig grappig taaltje brabbelen, het Ch’ti. Boon is door een rechtenkwestie voorlopig niet bij machte om een sequel te maken, dus krijgt u een compleet nieuw verhaal. Deze keer volgen we een ch’tite familie naar het chique Parijs, alwaar ze het leven komen verstoren van Valentin, een noorderling die zich een bekakt leventje als meubeldesigner heeft aangemeten. Hélas, viel er in de eerste film nog hard te lachen met de Ch’tis, dan trakteert Boon u deze keer haast uitsluitend op flauwe humor van ‘Help, mijn kostuum is gekrompen in de was!’-niveau. Al konden wij nog grinniken met die ch’tite moeder die haar dochter aanmaant om juist te spreken: ‘Zeg niet: ‘Il est quelle heure?’, maar zeg: ‘Kjel eure kiel-è?’’ Oolverre noene!